José de Abreu e Carol Junger embarcam para segunda lua de mel na Argentina

O ator José de Abreu, de 79 anos, e a esposa, a maquiadora e influenciadora Carol Junger, de 27, embarcaram para uma viagem romântica rumo à Argentina. Nas redes sociais, nesta quarta-feira (9), o casal compartilhou registros da nova lua de mel, celebrando o relacionamento.

“Segunda lua de mel. Indo pro mesmo lugar da nossa primeira viagem juntos”, contou Carol ao mostrar imagens com o marido durante o voo. Juntos desde 2019, eles escolheram Buenos Aires como destino.

O casal, que enfrenta críticas pela diferença de idade de 52 anos, já havia comentado sobre o julgamento alheio em entrevistas anteriores, inclusive sobre a primeira viagem romântica, em 2020. Confira clique abaixo: