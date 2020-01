Enquanto estava indo para o Rio de Janeiro se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para discutir o convite para assumir a Secretaria da Cultura nesta segunda-feira (20), Regina Duarte cometeu uma gafe ao confundir São Sebastião por Santo Expedito.

Leia também: José de Abreu detona Regina Duarte na Secretaria de Cultura

arrow-options Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro e Regina Duarte





Mais cedo, Regina Duarte , que se diz católica, usou as redes sociais para comemorar o dia de São Sebastião e o que haveria de tratar com o presidente.

Leia também: José de Abreu agradece PSDB por “bancar” sua viagem para Singapura

“Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião.Nada acontece por acaso. Olha só , querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio pra uma conversa ” olho no olho ” do nosso Presidente da República. Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido -e quero continuar sendo – GRATA à VIDA por tudo que ela me apresenta. De tudo quero tirar uma lição , um aprendizado. E vambora ! Com muito amor no coração”, escreveu a atriz da Globo .

Leia também: Bolsonaro pode recriar Ministério da Cultura para ter Regina Duarte

Alguns internautas perceberam o erro da artista e preferiram alertá-la. “Bom dia, Regina , admiro muito o seu trabalho, sou muito sua fã. Essa primeira foto que você postou por um acaso não é do Santo Expedito? Beijos”, disse uma. “Só que esse santo que vc postou na capa é o Santo Expedito! Rs”, observou outro.

arrow-options Reprodução/Instagram Publicação Regina Duarte