José de Abreu agradece PSDB por “bancar” sua viagem para Singapura

Na madrugada de quinta (16) para sexta-feira (17), José de Abreu atualizou sua conta do Instagram com uma mensagem irônica ao PSDB e a João Dória, atual governador do estado de São Paulo.

“Obrigado, João Dória e seu PSDB, por um fim-de-semana maravilhoso em Singapura”, disse José de Abreu , que completou: “E deixe de usar dinheiro público para processar artistas”.

Para quem não sabe a sigla moveu uma ação contra ao ator da Globo por chamar o governador de São Paulo de “podre”. Todavia, Abreu saiu vitorioso. Sobre isso, ele declarou nas redes: “Ainda há esperança”.

Na postagem mais recente de José de Abreu , ele aparece em um momento descontraído, em Singapura, curtindo os frutos de sua vitória na Justiça.