José Alfredo forja a própria morte e sai em busca de tesouro

Nos próximos capítulos de Império, após perder definitivamente o seu diamante rosa e sua empresa acumular uma dívida atrás da outra, José Alfredo (Alexandre Nero) vai forjar a própria morte. Deixando Cristina (Leandra Leal) em seu lugar e ciente de todo seu plano, ele fugirá.

Abandonando o luxo, José Alfredo vai voltar ao passado e volta a ser garimpeiro. Como o Monte Roraima seria um lugar fácil de encontrá-lo, o patrão de Josué (Roberto Birindelli) decide partir para Minas Gerais.

Antes de fugir, o comendador vai passar por poucas e más depois de tomar uns remédios para aparentar sua morte e ser enterrado vivo. Josué é quem o tirará o caixão e o levará para fora do Rio. Ao chegar no interior do estado mineiro, Zé tentará comprar um lote de terra.