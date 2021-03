Jornalista da Record que namora com rapaz de 19 anos rebate críticas

Reprodução/Instagram Fábio Ramalho assume namoro com rapaz de 19 anos

Fábio Ramalho , de 45 anos, chamou atenção recentemente ao assumir o namoro com João Paulo dos Santos, de 19 anos. Os dois estão juntos há quase um ano, mas mantinham a relação em segredo.

Altamente criticado nas redes pela diferença de idade, o jornalista da Record se defendeu. “Como são dois homens, os conceitos se confundem. O nome disso? Preconceito”, disse ele, em entrevista à revista Quem.

“Sempre me envolvi com pessoas mais jovens. Assim como outras pessoas preferem mais velhos, carecas, gordos, magros, eu me relacionei com pessoas mais novas que eu. Qual o problema nisso? Nunca me envolvi com quem não soubesse exatamente o que estava fazendo. O João Paulo é maior de idade, inteligente e bem resolvido”, explicou.

Ao falar sobre os ataques, o comunicador não nega que o hate, de fato, lhe atinge. “Todo tipo de preconceito incomoda. Eu sempre tentei ‘blindar’ quem estivesse comigo de exposição na mídia de forma equilibrada, inteligente. Se namorasse com mulheres a preocupação seria a mesma. Mas isso, repito, não significa esconder”, declarou.

Por fim, Fábio Ramalho ainda fez uma analogia: “Se fosse um homem de 45 anos com uma jovem de 19 ou 20 anos, ele seria o ‘garanhão’, ‘pegador’, certo? Mas como são dois homens, aí os conceitos se confundem completamente. O nome disso? Preconceito, preconceito e preconceito”.