Foto: Reprodução Jornalista da Globo revela que sobreviveu a infarto por praticar exercício

O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, sofreu um infarto no dia 29/12. Ele acredita que a prática de exercícios físicos foi fundamental para que ele sobrevivesse. “Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem”, disse o apresentador. “Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os ‘atalhos’ que me salvaram”, afirmou o jornalista, ao mostrar o raio-x de seu coração.

Burnier percebeu que estava sofrendo um infarto após apresentar o SP2, jornalístico da TV Globo. O âncora foi dirigindo até o hospital Sírio Libanês, na capital paulista e foi internado imediatamente. Ele passou por cirurgia e está clinicamente estável.

O que é infarto?

Segundo a biblioteca virtual em saúde , do ministério da saúde, o infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa.

Principais sintomas:

O principal sintoma é dor ou desconforto na região peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e, raramente, o braço direito. Esse desconforto costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de sensação de peso ou aperto sobre tórax.

Esses sinais costumam ser acompanhados de suor frio, palidez, falta de ar, sensação de desmaio. Em idosos, o principal sintoma pode ser a falta de ar. A dor também pode ser no abdome, semelhante à dor de uma gastrite ou esofagite de refluxo, mas é pouco frequente.

Nos diabéticos e nos idosos, o infarto pode ocorrer sem sinais específicos. Por isso, deve-se estar atento a qualquer mal-estar súbito apresentado por esses pacientes.

Fonte: Mulher