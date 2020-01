Jornalista da Globo, Guga Chacra, surge descabelado ao vivo e culpa gelo seco

Durante uma transmissão ao vivo, o correspondente internacional, da Globo , em Nova York Guga Chacra apareceu completamente descabelado. Os internautas não perdoaram em logo começaram as zoações com o penteado do jornalista.

arrow-options Reprodução/Twitter Guga Chacra





O caso foi tão surpreendente que logo entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Curiosos, os usuários quiseram saber o que tinha acontecido com o cabelo de Guga Chacra . “Virou cosplay do piu-piu monstro?”, questionou um.

Segundo o jornalista , o que deixou seu cabelo naquele estado foi o cloro da piscina que deixou o seu cabelo ressecado e, pasmem, gelo seco. “Enfim, nado todos os dias, o cloro danifica, passo shampoo, condicionador, seco com toalha e arrumo com a mão. Desde pequeno na natação e no polo. Dito isso, ontem alguém esqueceu gelo seco na pia da cozinha do trabalho. Fui lavar uma maçã e veio a fumaça pouco antes de entrar no ar”, informou Guga Chacra .

Guga chacra

Governo Dilma

Guga chacra

Governo Bolsonaro pic.twitter.com/k7ZBkSF3Ss — Edson Valentim (@valentim42) January 24, 2020









Guga Chacra precisa de férias pic.twitter.com/Tlx2qjPPl0 — TYLER, O CRIADOR (@sarajfreire) January 24, 2020









Guga Chacra no mood Dean Cameron em “Curso de Verão”, a comédia sessão da tarde anos 80. Faltou aparecer na GloboNews dizendo “EU NÃO SEI NADA!!” pic.twitter.com/RKhMgDLw2B — Renato Terra (@terra30) January 24, 2020