Jornalista da Globo diverte seguidores ao derrubar xícara de café: “Me ajuda”

O jornalista Carlos Tramontina, de 64 anos, está afastado da segunda edição do “SPTV” por conta da pandemia, mas ele continua no comando do programa “Antena Paulista”, que está sendo gravado em seu apartamento, em São Paulo. A vida de quem faz home office nem sempre é fácil e o apresentador resolveu compartilhar um acidente que aconteceu durante uma gravação.

Reprodução Carlos Tramontina está afastado do “SPTV”

“Erro de gravação: isso a Globo não mostra!”, escreveu Carlos Tramontina na legenda do vídeo que postou nesta quarta-feira (26) no Instagram. A gravação dos bastidores do “Antena Paulista” mostra que o jornalista derramando uma xícara de café assim que vai colocar um bolo que mostrava para a câmera na mesa.

“Olha o que eu fiz, me ajuda, me ajuda, ajuda”, disse o jornalista após sujar a mesa. O momento digno do “Falha Nossa”, popular quadro do extinto “Vídeo Show”, divertiu os seguidores.

“Tramonta, você nunca erra… No máximo se engana!”, comentou o repórter Felipe Diniz. “Acontece nas melhores famílias”, brincou um seguidor. “Acontece muito aqui em casa”, disse outro. “Acontece! Levou sorte ainda, pelo menos não derrubou o bolo no chão!”, escreveu mais um.