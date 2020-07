Jornalista da CNN dá show de homofobia ao falar sobre doação de sangue

Juju Salimeni agitou a segunda-feira (06) com duas novas fotos deslumbrantes em seu perfil do Instagram.

A musa fitness posou com um look todo trabalhado no cor de rosa, ostentando sua boa forma mesmo com o estilo básico apostando apenas em um moletom e salto alto, fazendo pose de cabeça para baixo.

A sequência de cliques acumulou mais de 64 mil curtidas e os fãs não pouparam elogios nos comentários. “Eita filha caprichada né”, elogiou a mãe de Juju, fazendo sucesso com o comentário. “É uma musa mesmo”, comentou outra pessoa. “Juju, você é simplesmente sensacional”, disse um terceiro.

(*Metropolitana)