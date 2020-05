Jornalista da CNN chama atenção por desrespeitar regras da quarentena

As lives de música não são as únicas formas de entretenimento nesta quarentena. Recentemente, as lives para maiores têm animado os espectadores e superado as expectativas de audiência. O iG Gente conversou com os atores que participaram dessa experiência e eles contaram todos os detalhes dos bastidores.

Instaram/Reprodução Mia Linz fez sua primeira live no Sexy Hot





Acostumada a gravar filmes adultos, a atriz Mia Linz precisou encarar o desafio de fazer uma performance ao vivo. “Foi bem diferente, mas acho que é mais uma questão de adaptação, porque no ao vivo tudo pode acontecer, inclusive erros”, declarou a atriz que protagonizou sozinha a live no último dia 22 de maio no canal Sexy Hot.

Antes de Mia, o casal DreadHot e Alemão fez sua live de estreia no dia 15 de maio. Os atores vivem um relacionamento na vida real e contaram que não tiveram muita dificuldade no vivo, pois já faziam isso antes de atuar e dirigir. “Foi bem tranquilo. Nada muito diferente do que já fazemos, mas, de qualquer forma, rolou aquele friozinho na barriga”, confessou Alemão.

Preparação e ensaios

Como na live não dá para cortar ou editar cenas, os atores tiveram que dar uma breve ensaiada. “Cada detalhe da live, como as posições e brinquedos usados durante a transmissão, foram escolhidos pelo público através das redes sociais. Temos que fazer o que o as pessoas que estão assistindo pedem”, comentou Mia.

Instagram Casal DreadHot e Alemão já estreou nas lives





Já o casal, que sem pudor protagonizou cenas quentes ao vivo, precisou se preparar para a live de uma forma inusitada. “Ensaiamos de roupa e foi bem engraçado. Era mais para o pessoal do Sexy Hot analisar se não cortava uma cabeça ou se o ângulo estava bom para a câmera. Mas isso foi coisa de cinco minutos”, lembrou Alemão.

O prazer foi real?

Uma das grandes dúvidas é se os atores realmente sentem prazer ou se tudo não passa de uma encenação. Mia garantiu que nada do que fez ao vivo foi falso. “O prazer é real com certeza. O público sentiu isso na live”, afirmou.

A atriz também comentou que interagir com o público ajudou não só na questão do prazer, mas também a estimular as pessoas a ficarem em casa. “Nesse momento, acho que é muito importante ter essas interações com o público sem sair de casa. Serve para estimular o telespectador a não desobedecer a quarentena e a se cuidar”, declarou.

DreadHot A atriz DreadHot estrela lives ao lado do namorado





Alemão e DreadHot também fizeram questão de dizer que tudo na live foi real. “Somos um casal, então trazemos muito a nossa real intimidade para cena. Não é algo pensado, é algo que vem com muita naturalidade mesmo. Acho que seja por isso que as pessoas gostem tanto de nos ver em cena juntos”, analisou o ator que revelou seu truque para manter a animação durante toda a transmissão ao vivo.

“Geralmente costumo me alimentar bem antes das cenas e levei isso para a live também. Além disso, estar em casa, sozinho, com a namorada, também facilitou para eu ficar mais relaxado e não houve necessidade de tomar algum medicamento”, expôs Alemão.

Além de fazer a alegria do público, as lives também se tornaram uma diversão para os atores, que estão seguindo direitinho a recomendação de isolamento social. “No começo foi difícil, mas já me adaptei”, brincou Mia. Já Alemão revela: “Estou em casa, trabalhando como eu posso, pensando em estratégias para o futuro. Às vezes, eu e a DreadHot fugimos de São Paulo para ficarmos isolados no meio do mato”.

Sucesso garante próximas lives

O Sexy Hot afirma que, por conta dessa iniciativa, registrou um aumento de 112% nas vendas diretas de assinaturas e que o consumo médio de cada live foi 210% maior em comparação com outros conteúdos. As próximas lives do canal acontecem nesta sexta-feira (29) e no dia 5 de junho, sempre às 23h30.