Jornalista Alex Sampaio, do programa de Catia Fonseca, desabafa sobre depressão

Alex Sampaio, que faz parte da bancada do “Melhor da Tarde”, da Band, postou um desabafo sobre transtorno psicológico em seu perfil no Instagram: “Eu já falei várias vezes que tenho depressão, né? E rolam medicamentos, terapia e o principal que eu, inclusive, demorei a acreditar: atividade física! Isso faz toda a diferença na minha vida. Me acalma, melhora minha autoestima e me deixa muito mais feliz”.





Em seguida, explicou que não curte academia, mas, às vezes, gosta de correr e caminhar. Além disso, contou ter encontrado um estímulo no muay thai, arte marcial milenar, originária da Tailândia, que emagrece, garante músculos torneados, flexibilidade e, de quebra, acaba com a gordura localizada.

“Já faço há alguns anos, mas nessa temporada peguei ainda mais gosto. Sei lá o porquê, mas deu vontade de dividir isso aqui hoje. Se está lendo e precisa de algo para mudar o que está sentindo aí dentro e só você sabe o quê, fica essa minha dica. E se precisa conversar, falar, tem um lugar em que já fui voluntário e super-recomendo: #CVV ligue 188”, finalizou.