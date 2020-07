Jornal espanhol crava Domenéc Torrent no comando do Flamengo

O Flamengo está muito próximo de anunciar seu novo treinador. De acordo com o jornalista Fernando Kallás, do diário esportivo espanhol As, o técnico Domenéc Torrent chegou a um acordo com o Rubro-Negro e, na manhã desta quarta-feira (29), vai assinar contrato até dezembro de 2021.

Segundo o As, houve uma boa primeira impressão e grande otimismo após o primeiro encontro no último sábado (25), realizado em Madri, entre o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o diretor-executivo de futebol, Bruno Spindel, e o treinador. Nesta terça-feira (28), o ex-assistente de Pep Guardiola se reuniu virtualmente por várias horas com os dirigentes.

As partes teriam chegado a um consenso sobre a negociação do contrato e também a comissão técnica que o treinador deve levar ao Rio de Janeiro. Se assinar com o Rubro-Negro, Domenéc Torrent vai contar com o auxiliar-técnico Jordi Guerrero e o analista Jordi Cris. De acordo com a notícia, o nome do preparador físico e de outros integrantes da comissão não foram revelados.

Ainda segundo o jornalista Fernando Kallás, a peça-chave de toda a negociação foi o empresário Carlos Leite, que estreitou a aproximação entre o Flamengo e o treinador.

Desde a saída de Jorge Jesus, o Rubro-Negro procura seu substituto e a preferência era por um técnico europeu. Bruno Spindel e Marcos Braz embarcaram para a Europa na última sexta-feira (24) para definirem o novo treinador do time.

Domenéc Torrent tem 58 anos e foi assistente de Pep Guardiola no Barcelona desde 2008, e continuou com o treinador no Bayern de Munique e no Manchester City até 2018, quando assumiu o comando do New York City FC, dos Estados Unidos.