Jornais da Globo perdem a audiência conquistada nos últimos meses

A Globo está vendo as audiências de seus principais telejornais caírem. Desde o começo da cobertura de assuntos relacionados ao coronavírus, a emissora viu o número de telespectadores crescer e bateu grandes números de audiências com a exibição de seus principais telejornais, Jornal Nacional, Jornal Hoje e SP1. Porém, o público diminuiu no último mês e já não é o mesmo de março.

Reprodução/Twitter Telejornais da Globo perdem audiência

Segundo um levantamento feito pelo site Notícias da TV, a audiência dos três telejornais caiu em julho. O Jornal Nacional fechou o mês com uma média de 30,3 pontos na Grande São Paulo. É um decréscimo de 10% em relação ao melhor mês de 2020, que foi março com 33,9 pontos. Pode parecer uma queda pequena, mas significa que são 730 mil telespectadores a menos ligados no horário nobre da Globo.

Já o SP1, comandado por César Tralli, viu a audiência bater 15,2 pontos em março. Passados alguns meses, o vespertino fechou julho com 11,3 pontos, uma média que se assemelha a de janeiro, que alcançou 11,8 pontos em um período em que a Covid-19 ainda não era notícia no Brasil.

Um dos motivos que pode estar levando a essa queda de audiência é o fato de a população não estar mais tão interessada em notícias sobre o coronavírus. Para contornar essa situação, a Globo estaria diminuindo o espaço que o tema tem na cobertura. Se antes o Jornal Nacional falava sobre o assunto por 30 minutos, agora 10 minutos do jornal são destinados a ele. Na última terça-feira (4), foi a primeira vez desde 21 de fevereiro que a Covid não foi citada na escalda, apresentação das principais notícias na abertura do programa.