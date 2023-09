‘Jornada Exponencial’ é finalista de competição internacional de jogos educacionais na Holanda

Desenvolvido por capixabas, o jogo de tabuleiro “Jornada Exponencial” conquistou um lugar entre os finalistas da 11ª Competição Internacional de Jogos Educacionais, na categoria de jogos destinados ao mundo do trabalho. A grande final acontece durante a 7ª European Conference on Games Based Learning, realizada entre os dias 2 e 9 de outubro de 2023, na Universidade de Twente, na Holanda.

Criado pela Ludo Thinking Games, com base em teorias modernas de liderança, o jogo promove uma abordagem lúdica para o desenvolvimento de habilidades corporativas – como liderança e cooperação –, e já vem sendo amplamente utilizado em treinamentos corporativos, palestras e eventos formativos empresariais.

Viajando com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital Circulação e Intercâmbio, da Secretaria da Cultura (Secult), as representantes da Ludo Thinking Anna Barbosa e Renata Machado vão apresentar o projeto aos jurados durante a conferência.

Na contramão dos jogos tradicionais e competitivos, “Jornada Exponencial” tem como premissa a cooperação, incentivando o trabalho em equipe e o desenvolvimento do senso de liderança dos participantes. Além disso, o jogo valoriza a estratégia adotada, em vez da sorte, enquanto a equipe resolve desafios e interage com as salas e os itens do tabuleiro.

“A narrativa do jogo é a de uma equipe de especialistas que embarca em uma máquina do tempo para salvar uma empresa do passado. Para isso, os jogadores precisam cooperar e construir caminhos para chegar até as salas do tabuleiro, pegar todos os itens espalhados e embarcar na máquina do tempo de volta para casa. Ou todos ganham juntos, ou todos perdem juntos”, explica Anna Barbosa, uma das idealizadoras do jogo.

Renata Machado e Anna Barbosa vão apresentar o jogo na Holanda (Foto: Divulgação)

A criação

A ideia surgiu de uma demanda que Anna Barbosa, como profissional de recursos humanos (RH), identificou no mundo corporativo: a necessidade de abordagens mais interessantes e eficazes para envolver os funcionários em novos treinamentos.

Após uma jornada de estudos, que incluiu livros e palestras sobre liderança exponencial, as mecânicas do jogo começaram a ser desenvolvidas. Renata Machado, que é game designer, criou o primeiro protótipo do projeto, que passou por várias rodadas de avaliação até receber sua primeira tiragem gráfica, com o apoio do edital da Fundação Telefônica Vivo.

Atualmente, o jogo é utilizado por empresas em todo o Brasil e já conquistou prêmios no país, incluindo um no Festival de Arte do SBGames 2020, como melhor arte em jogo de tabuleiro, e outro como Projeto Destaque no Prêmio Ozires Silva, em 2020, na categoria de melhor projeto educacional. Agora, “Jornada Exponencial” entra no circuito internacional como finalista da competição na Holanda.

“Eu e Renata estamos bem ansiosas com a apresentação. Mas, acima de tudo, estamos muito honradas em participar de um evento desse nível e mostrar uma produção capixaba. É muito bom olhar para trás e ver que o projeto gerou frutos e hoje tem adesão entre tantas empresas. A nossa expectativa é conseguir mostrar o melhor do jogo e os diferenciais que ele tem”, ressalta Anna Barbosa.

O jogo pode ser adquirido pelo email [email protected].

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES