Jorginho é anunciado como novo técnico do Figueirense

O Figueirense Futebol Clube informa a contratação do técnico Jorginho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Junto com o treinador, chegarão outros profissionais que integrarão a comissão técnica do alvinegro.

Sobre o novo treinador do Figueirense:

Jorge Luís da Silva, o Jorginho, tem 55 anos e é natural de São Paulo (SP). Após vitoriosa carreira como atleta de futebol, Jorginho iniciou em 2007 a sua trajetória como treinador, com passagens por clubes como Palmeiras, Goiás, Athletico Paranaense, Bahia, Vitória e Chapecoense, entre outros.

Na Portuguesa (SP), conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2011. Seu último trabalho foi no Juventus de Jaraguá do Sul, onde chegou as semifinais do Campeonato Catarinense deste ano (2020).