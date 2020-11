Jorge & Mateus lança a inédita “Lance Individual”

Marcelo de Assis Jorge

A dupla Jorge & Mateus lança nesta sexta-feira (13), em todas as plataformas digitais, sua nova música de trabalho Lance Individual. A canção, que já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre , conta a história de um casal que só dá certo se os dois estiverem separados.

Lance Individual , que chega ainda com um clipe no canal dos artistas no YouTube às 11h , faz parte do álbum Tudo em Paz gravado em setembro deste ano na cidade de Pirenópolis , no interior de Goiás , e com lançamento previsto para o início de 2021.

