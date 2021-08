Jorge Kajuru é condenado a pagar indenização de R$ 100 mil a Luciana Gimenez

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez e Jorge Kajuru

Luciana Gimenez ganhou o processo que movia contra Jorge Kajuru por dano moral. O senador pelo estado de Goiás foi condenado a pagar R$ 100 mil para apresentadora por tê-la chamado de ‘garota de programa’ e ‘mulher desqualificada’ , além de falar sobre o relacionamento que ela teve com Mick Jagger, que é pai do seu filho mais velho, durante uma entrevista à Antônia Fontenelle. O jornalista terá ainda que pagar as custas do advogado de Luciana Gimenez, que conseguiu uma liminar que impede Kajuru de comentar sobre a sua vida.

A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Kajuru ainda pode recorrer da decisão assinada pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade. Advogado da apresentadora da RedeTV!, Lucas Diaz também entrou com uma queixa-crime contra Jorge Kajuru no Supremo Tribunal Federal por difamação e injúria. Este processo está em andamento.