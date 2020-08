Jorge Jesus estreia no Benfica, com nove brasileiros no elenco

Na véspera do clássico deste sábado (22) contra o Atlético-GO, o Goiás, com apenas um ponto na tabela de classificação, vai em busca do substituto do técnico Ney Franco, demitido na noite de ontem (20). O treinador junto com o auxiliar técnico Rodney Gonçalves e o preparador físico Alexandre Lopes não resistiram nos cargos, após o time goiano perder em casa para o Fortaleza, por 3 a 1. Além deles, sobrou também para o diretor executivo Túlio Lustosa, que foi substituído por Harlei Menezes, ex-goleiro do clube.

Ney foi o segundo treinador a ser demitido no Brasileirão, horas depois de Eduardo Barroca deixar o Coritiba, ainda sem pontuar, na lanterna do campeonato. As mudanças no departamento de futebol foram anunciadas na conta oficial do Esmeraldino no Instagram. anunciou as mudanças efetuadas no departamento de futebol.

Esta foi a segunda passagem de Ney Franco pelo clube goiano. Ele chegou ao clube no ano passado. Comandou o Goiás por 25 rodadas no Campeonato Brasileiro, encerrando a competição na 10ª colocação. Neste ano, pela Copa Sul-Americana, foi eliminado precocemente pelo paraguaio Sol de América, ainda na primeira fase. No Campeonato Goiano – ainda suspenso devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) – está na zona de classificação para as quartas de final. O clube é o terceiro colocado da primeira fase, atrás de Atlético-GO e Jaraguá. Na Copa do Brasil conquistou resultado positivo contra o Vasco. No jogo de ida, válido pela terceira fase da competição, venceu a equipe carioca fora de casa, em São Januário, por 1 a 0. O confronto de volta ocorrerá na próxima próxima quarta-feira (26), na Serrinha.

O maior feito de Ney Franco ocorreu na primeira passagem dele pelo clube. Em 2018, sob seu comando, a equipe esmeraldina alcançou o acesso à elite do futebol brasileiro, após terminar a participação na Série B na quarta posição.

Já o brasiliense Túlio Lustosa, que também já foi atleta do clube, estava à frente do cargo de diretor executivo desde 2017. Ele contribuiu com a campanha do título de campeão goiano de 2018.

