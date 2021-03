Jonathan Neves, o ‘Tim Maia da Paulista’, morre de Covid-19

Instagram/Reprodução Jonathan Neves morreu nesta segunda-feira (1)

Conhecido como o “Tim Maia da Paulista”, Jonathan Neves morreu de complicações da Covid-19, na segunda-feira (1) em São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no Hospital Municipal do Campo Limpo, Zona Sul da cidade, onde estava internado desde sexta-feira (26).

Jonathan tinha parado com os shows no começo da pandemia e voltado a fazer apresentações em novembro passado, a sua morte foi anunciada pelo seu perfil no Instagram. “Quem é paulistano sabe como era bom, passear pela ‘Paulista Aberta’ e ter a oportunidade de ver uma São Paulo diferente. No meio de toda aquela variedade de atrações musicais, tínhamos algo que chamava a atenção, o grande Tim Maia da Paulista”, dizia o texto.

“Infelizmente veio a pandemia e a Paulista Aberta deu lugar ao longo período sem shows e sem o nosso Tim por lá, voltamos em novembro, pois infelizmente o nosso guerreiro precisava pagar suas contas”, explicava o comunicado. “Ele tirava o seu sustento da música, por isso retornou em plena pandemia de Covid-19, tomando todos os cuidados, mas infelizmente o nosso guerreiro se contagiou e na última sexta-feira, foi internado para tratar desta doença. Vai com Deus Jonathan, faça uma boa passagem e dê um abraço no Tim Maia”, continuava a nota.

No fim, uma homenagem de amigose familiares para o artista. “Nosso TIM MAIA DA PAULISTA deixará muita saudade, ele deixa várias lições pra nós seus familiares, fãs e amigos, que com humidade e perseverança, podemos chegar aonde quisermos. Vai com Deus Jonathan, faça uma boa passagem e dê um abraço no Tim Maia”, finaliza.