Jojo Todynho revela motivo de ter participado de “A Fazenda”

Record TV Jojo Todynho em A Fazenda

Jojo Todynho, de 24 anos, revelou na sexta-feira (03) o real motivo pelo qual participou de “A Fazenda 12”. Segundo a apresentadora do Multishow – que reclamou recentemente de ataques racistas – , a decisão de entrar para o reality rural foi tomada de última hora, faltando apenas 15 dias para estreia do programa. “Isso é uma das maiores brigas que eu tenho na internet porque o pessoal tenta me descredibilizar. ‘Ah, agora que você está milionária… [é desumilde]’. Gente, eu já estava rica antes de ‘A Fazenda’. Deus e o público me abençoaram para que eu ganhasse mais”, iniciou ela.

“Eu estava no meio de uma pandemia, não tinha nada para fazer, só ‘pica vírus’… se é que entendem. [Então topei], mas eu tinha recusado o convite inicialmente, eu fui resolver ir faltando 15 dias para estrear o programa”, relembrou a funkeira, que sagrou-se a grande campeã de sua edição, em participação no podcast PodPah.

“Eles me chamam desde que eu estreei como Jojo Todynho, nunca aceitei. Eu aceitei porque estava presa em casa, estava ‘bugando’ a mente porque eu tinha perdido minha mãe de criação por conta da Covid-19, eu estava meio estressada também, então falei para minha assessora: ‘Eu vou’. Eu estava acostumada a acordar 05h00 da manhã, aí do nada você se vê presa, dentro de casa e acordando 17h00 da tarde… eu não tinha nada para fazer”, acrescentou ela.

Apesar de toda confiança em sua pessoa, Jojo Todynho confessou que boa parte do confinamento acreditava que o público estava cancelando-a. “Na minha mente, eu estava cancelada aqui fora. Cada vez que eu voltava da Roça, eu pensava: ‘Eles devem estar me dando corda para eu me enforcar’. Digo isso porque eu sou chata, mas eu sou insuportável na minha sinceridade”, pontuou.