Jojo Todynho revela como conheceu namorado: ‘Tava indo fazer cílios’

Jojo Todynho revela como conheceu namorado, Márcio Felipe





A cantora jojo Todynho revelou como conheceu seu novo namorado, Márcio Felipe, em entrevista ao podcast Podpah.





Durante o bate-papo, a ex-A Fazenda contou antes de se envolver estranhou o novo affair. “Eu sempre arrumei homem introspectivo, assim sério, e ele é simpatico, se enturma rápido. eu estranhei. A Aline falou ‘se permite’ e eu me permiti demais. Me apaixonei. Foi tudo muito bom. Troca de olhares”, confessou.

Em seguida, Jojo deu detalhes do primeiro encontro com o parceiro. “Eu tava indo fazer cílios e ele tava saindo do prédio que eu faço cílios. Me deu uma tontura na hora. Eu fiquei tonta. Todo trajado de flamengo. Passei mal. Aquele homem parece um armário. Eu olhei e pensei que tava vendo o anjo Miguel. Eu falei ‘Senhor, eu tô no céu agora!’. Eu falei na cara dele ‘Meu Deus, eu tô tonta’. Eu fui descaradamente e ficou uma coisa assim olha, não olha. Eu fiquei olhando, ele ficou olhando e ninguém tomando uma atitude. Aí eu dei uma atualizada no Instagram, esperando uma direct dele. Até que apareceu ‘E aí, vai ficar só olhando?’. Eu respondi, lógico. Depois fui viajar e quando voltei, nós encontramos”, disse.