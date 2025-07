Jojo Todynho exibe antes e depois bariátrica: ‘Eu me amei com 146 kg’

Jojo Todynho, de 28 anos, fez um antes e depois no Instagram, nesta sexta-feira (11), no qual mostrou por meio de uma montagem de fotos as mudanças em seu corpo após a cirurgia bariátrica, que ela fez em setembro de 2023.

De biquíni em ambas as imagens, a influenciadora frisou que sempre se amou, e que a mudança de menos 69 quilos foi sobre amor próprio. “Eu me amei com 146 kg. Eu me amo com 77. Não é sobre corpo, é sobre amor próprio.”, iniciou ela.

“É sobre não se importar com os outros, é sobre se enxergar e mudar por si mesma”, disse Jojo. “Eu nunca deixei de ser feliz, nunca deixei de usar o que queria, nunca me senti menos. Olhar para mim mesma é o segredo da minha transformação diária. Bariátrica com orgulho”, escreveu. Confira abaixo: