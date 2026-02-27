Jojo Todynho conquista estágio em Direito e celebra nova fase na carreira: ‘Fliz da vida’

A cantora Jojo Todynho, de 29 anos, deu mais um passo em sua trajetória acadêmica ao conquistar um estágio em Direito. A artista assinou a documentação na quinta-feira (26) e inicia a nova jornada já na próxima semana. A graduação é realizada em uma universidade do Rio de Janeiro.

Empolgada com a novidade, Jojo compartilhou a conquista nas redes sociais e não escondeu a ansiedade para começar. “Nunca quis tanto que a semana acabasse para a outra se iniciar”, escreveu, celebrando a oportunidade de colocar em prática o que aprende em sala.

Determinada, ela destacou que leva os estudos a sério e busca extrair o máximo da formação. Segundo a cantora, faz questão de tirar dúvidas, questionar professores e se aprofundar nos conteúdos, reforçando que o profissional do Direito precisa estar em constante atualização. Confira link abaixo: