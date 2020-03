Jojo Todynho abre o jogo e revela real motivo de querer se aposentar com 25 anos

Parece que o jeito crítico de Gracyanne Barbosa incomoda o cantor Belo , com quem é casada desde 2012. No Instagram, a musa fitness revolveu filmar o maridão dizendo o que ele pensa dela. “Olha o que o Belo tem pra dizer de mim”, disse a morena antes do pagodeiro soltar o verbo.

Gracyanne Barbosa é muito crítica e isso incomoda Belo





Com uma cara de indignado, Belo falou que a esposa não consegue focar nos sucessos que já teve. “Todas as pessoas da vida contam as vitórias, às vezes umas derrotinhas, mas contam muito mais vitórias ou pós-vitórias, a Gracyanne é única que conta só as derrotas. Vitória ela nem lembra”, falou o cantor.

“Outro dia, [falei que] a escola [de samba] foi campeã e ela: ‘Ah é, eu estava lá?’. Tava”, exemplificou Belo. “O negócio do Caetano Veloso”, acrescentou ao lembrar da vitória da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que homenageou o cantor e foi campeã em 2011 no Grupo de Acesso.

Foi então que Gracyanne Barbosa começou a tentar lembrar das escolas de samba que desfilou e foram campeãs. “Manguinhas que eu desfilei, Tuiuti subiu, Tijuca campeã e a de Tenente Magalhães, a gente também ganhou”, disse a musa sem lembrar o nome da última escola samba.

Belo observou: “Tá vendo, é porque é vitória, se fosse derrota você lembrava”. A rainha de bateria da União da Ilha, escola que foi rebaixada em 2020, concordou: “Sou uma pessoa muito crítica, vou melhorar”.