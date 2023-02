Jojo e Lucas: intrigas, ciúmes… Dá para ter um término saudável?

Reprodução/Instagram Lucas Souza levará briga com Jojo Todynho para a Justiça

Depois de criar alvoroço nas redes sociais, Lucas Souza revelou mais informações sobre o conflito que tem com a cantora Jojo Todinho, com quem foi casado. Ele descreveu a relação conturbada com Jojo, acusando-a de traições múltiplas, agressões físicas, e confessou usar testosterona para tentar ter um filho. Em uma transmissão ao vivo, Jojo negou as acusações de Lucas e o ameaçou de agressão.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

O término conturbado do casal levanta a questão: é possível sair de um relacionamento sem tanto estresse? “A maioria dos términos geralmente são traumáticos. Algumas pessoas conseguem superar isso mais rápido, outras não conseguem superar isso tão fácil. Todo término relacional também tem uma fase de luto, quando a pessoa não consegue viver esse luto e não consegue realmente associar o término, trazer esse término para a realidade, ela acaba vivendo no passado e precisa ativar isso de uma outra maneira”, alerta o psicólogo Alexander Bez.

“Quando falamos nesse tipo de comportamento, a troca de ofensas alegando supostas traições ou não, está relacionada principalmente ao mecanismo psicológico-mental da mágoa. A explicação psicológica é que não houve ainda um rompimento total pelo menos de um dos lados, porque um lado incita, o outro cede, um lado provoca, o outro reage”, diz o especialista.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

É ação e reação. “Um dos dois lados não superou esse término ainda, então a troca de ofensas, mágoa, entre outros, é um jeito de mostrar também que a relação não acabou, e inconscientemente falando é um jeito da pessoa manter a outra ainda presente na vida dela”, avalia.

Fonte: IG Mulher