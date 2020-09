Joinville estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

Com ou sem trocadilho, a Chapecoense derrotou o Juventude por 1 a 0 nesta terça (1) depois de Foguinho incendiar a partida. Mesmo atuando na Arena Condá, o time gaúcho foi melhor até os 11 minutos do segundo tempo, quando o técnico Umberto Louzer colocou o jogador de 20 anos em campo. Com a vitória, o Verdão do Oeste chegou a 13 pontos e subiu para a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude permanece com 9 pontos e ocupa momentaneamente a nona colocação.

FLECHADA FLAMEJANTE! ?? Foguinho entra no segundo tempo, incendeia o jogo, dá vitória pra @ChapecoenseReal e recoloca time no G4. #ACFxJUV ?: Márcio Cunha/ACF pic.twitter.com/RSTY58i355 — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) September 2, 2020

A partida

A Chapecoense começou a 7ª rodada como a melhor defesa da Série B, ao lado do Cuiabá, com apenas 2 gols sofridos. Em um primeiro tempo com poucas chances para as duas equipes, o goleiro João Ricardo mostrou que é um dos grandes responsáveis pela Chape ser um dos times menos vazados do campeonato.

O Juventude criou as duas primeiras oportunidades de gol. Aos 20 minutos, Breno Lopes chutou para defesa tranquila do goleiro. Dois minutos depois, o atacante recebeu bom passe e bateu de canhota para João Ricardo salvar a Chapecoense. O time da casa levou perigo apenas aos 37 minutos, com um chute forte de Anderson Leite que Marcelo Carné espalmou para a linha de fundo.

A Chapecoense não voltou bem para o segundo tempo e mal conseguia ultrapassar a linha do meio de campo. Aos 11 minutos, o técnico Umberto Louzer fez duas substituições que mudaram o tom do jogo. Ronei saiu para a entrada de Régis Tosatti e Foguinho entrou no lugar de Vini Locatelli.

Três minutos depois, a Chape abriu o placar. Boa jogada pela esquerda e Foguinho recebeu na entrada da grande área. O camisa 45 dominou, driblou o zagueiro com a perna direita e, de canhota, soltou a bomba rasteira para fazer o gol da partida. Com a vantagem no placar e em noite inspirada de Foguinho, o Verdão do Oeste dominou o restante do jogo e não deu chances ao Juventude.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Avaí, domingo (6) às 11h na Arena Condá. O Juventude visita o Oeste, sábado (5) às 11h na Arena Barueri.

