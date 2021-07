Joice Hasselmann tem fraturas pelo corpo e acredita ter sido vítima de atentado

Reprodução Joice Hasselmann acordou cheia de machucados e não se lembra do que aconteceu

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) revelou estar com diversas fraturas no rosto e por todo o corpo. Ao SBT ela disse não se lembrar dos motivos, mas que acredita ter sido vítima de um atentado. (veja o video abaixo).

A parlamentar diz que a última lembrança que tem é da noite de sábado, quando estava em sua cama, no apartamento em que vive, em Brasília, assistindo televisão. Quando retomou os sentidos, disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto, uma na costela, dente quebrado e queixo cortado.

“Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado”, afirmou.

“É improvável que eu tenha conseguido cair de jeitos diferentes para lesionar tantas partes do meu corpo. Um dos médicos que me atendeu perguntou se eu levei chutes. Mas não posso acusar sem provas. Não me lembro de nada”, disse ela.

Joice disse que acionou a Polícia Legislativa para investigar o caso.

