Joice Hasselmann se recusou a fazer exame toxicológico, diz colunista

Reprodução/CNN Joice Hasselmann, deputada federal que sofreu diversas fraturas e acredita ter sido vítima de atentado

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que sofreu diversas fraturas e suspeita ter sido vítima de um atentado, se recusou a realizar um exame toxicológico no Instituto Médico Legal (IML) do Distrito Federal nesta segunda-feira (26). As informações são da coluna Janela Indiscreta , do jornalista Caio Barbieri, do Metrópoles.

Intimada a depor, a parlamentar compareceu à Delegacia de Polícia, localizada no fim da Asa Norte. No entanto, se recusou a fazer o exame toxicológico com a justificativa de ter ingerido álcool na véspera do episódio.

A decisão de Joice é legal, uma vez que ela ser declarada vítima no inquérito. Porém, a congressista pode receber nova intimação a depender do avanço das investigações.

Joice sofreu cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo. Segundo sua versão, ela estava em seu apartamento funcional, em Brasília, na noite de sábado (17), quando “apagou” e acordou na manhã seguinte sob uma poça de sangue.