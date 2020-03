Joice Hasselmann passa por cirurgia para a retirada completa do útero

arrow-options Reprodução/Instagram Joice fez cirurgia no hospital Vila Nova Star, em São Paulo

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) passou por uma cirurgia no último domingo (1º) para a retirada completa do útero . O procedimento, chamado de histerectomia, precisou ser feito pela presença de miomas no órgão, que são um tipo de tumor benigno.

Dias antes, a parlamentar teve sintomas como sangramento, o que a fez procurar a ajuda de médicos.



A deputada também aproveitou a internação para operar de uma hérnia de hiato, problema causado pelo afrouxamento da musculatura entre o peito e o abdômen, sendo que os sintomas podem ser refluxo e queimação.

Joice foi internado no sábado (29) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e as cirurgias foram feitas por laparoscopia por uma equipe médica formada por Ludhmila Hajjar, Marcelo Salem e Rogério Moreno.

Em suas redes sociais, Joice disse volta que em breve, mas a previsão é que ela fique afastada por dez dias de seus atividades parlamentares.