Joice Hasselmann é atacada ao aparecer fraturada: ‘Pagou pra ser esfolada’

Reprodução Joice Hasselman é atacada na web





A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi atacada na web ao aparecer com diversas fraturas no rosto e no corp o . Em entrevista ao SBT, Joice sugeriu ter sido vítima de um atentado, já que não tem lembrança dos últimos cinco dias. Vários perfis na internet, no entanto, acusaram a deputada de inventar o caso e até mesmo pagar para apanhar.

Hasselmann disse que acordou no chão do seu closet com marcas de sangue e pediu ajuda ao marido, que dorme em quarto separado. O assunto se tornou um dos mais comentados da web na noite desta quinta-feira (22). “Bem feito foi pouco o que fizeram com ela. Porque ela é doida sem noção igual ao bund*o do Bolsonaro corruptos”, disse um internauta. “Ela deve ter feito alguma orgia e bebido um pouquinho a mais”, escreveu um perfil que se declara bolsonarista.





Alguns internautas não se preocuparam com o estado de saúde da deputada. “Não tenho pena da Joice plagiadora. Pode se f*der pra lá. Ela que prove que sofreu violência e que não foi acidente doméstico., escreveu um perfil que se declara intolerante ao bolsonarismo.

Ganhou 5 fraturas no rosto, e não se lembra o que aconteceu. A Joice Hasselmann anda frequentando o mesmo esteticista do Dias Toffoli?🤔 — Laurinha Irônica (@LaurinhaIronic) July 22, 2021









Em uma publicação onde Joice sugere que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é simpatizante da corrupção, novos ataques à deputada são vistos. “Ué, já está curada da suposta surra, que não passa de mais uma mentira contada para aparecer na mídia? Se os machucados são reais, deve ter caído por excesso de gardenal e com o peso, quase quebrou o chão. Vá se tratar, sua louca.”, escreveu um internauta. “Essa aí, não cansa de ser inconveniente. Aposto que ela pagou alguém para dar essa esfolada nela, para posar de vítima. Vindo dessa aí, não duvido de nada.”, sugeriu outra.

Ué, já está curada da suposta surra, que não passa de mais uma mentira contada para aparecer na mídia? Se os machucados são reais, deve ter caído por excesso de gadernal e com o peso, quase quebrou o chão. Vá se tratar, sua louca. — Paula F Almeida (@PaulaFe47460710) July 22, 2021





Você viu?

👏👏👏👏👏mandou bem… essa aí, não cansa de ser inconveniente. Aposto que ela pagou alguém para dar essa esfolada nela, para posar de vítima. Vindo dessa aí, não duvido de nada. — Dama de Aço 🇧🇷😎 Na trincheira por Bolsonaro! (@boca_privada) July 23, 2021





Outros perfis pediram para os internautas não atacarem a a deputada. “Sem fazer piada nem nada, eu realmente acho muito sério o que aconteceu com a Joice Hasselman. Eu queria saber o q realmente aconteceu com ela, são ferimentos muito graves e goste você ou não ela é uma deputada q está envolvida em muita coisa Espero q descubram a verdade do caso”, analisou um.

“Nessa história tudo me choca. Cada detalhe. Qualquer opção do que tenha acontecido é terrível. Mas o que me choca mais é como tem gente tirando sarro da Joice e falando com a maior graça que ela deve ter apanhado do marido ou amante.”, disse a jornalista Aline Ramos.

Nessa história tudo me choca. Cada detalhe. Qualquer opção do que tenha acontecido é terrível. Mas o que me choca mais é como tem gente tirando sarro da Joice e falando com a maior graça que ela deve ter apanhado do marido ou amante. https://t.co/Ggy0NtVHjG — aline ramos (@_alineramos) July 22, 2021





Já em uma publicação de Joice Hasselmann no Instagram vários seguidores taxaram a história de estranha e até sugeriram violência doméstica. A deputada revelou que pediu investigação à Polícia Legislativa.

Veja publicação: