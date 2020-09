Joice escolhe empresário como vice, mesmo sob pressão de bolsonaristas no PSL

.

A Assembleia Legislativa (Ales) acaba de dar mais um passo para incrementar o controle interno de suas contas e manter a eficiência no cumprimento de sua missão como poder público. Na última terça-feira (2), foi assinado, digitalmente, termo de adesão ao Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), instituição criada em 2007 e reconhecida por desenvolver sistemas eficazes de controle em gestão pública.

O presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), disse que o Parlamento capixaba tem orgulho de ser o primeiro das regiões Sudeste e Sul a integrar o conselho. “A partir de agora poderemos dispor do acervo técnico e das tecnologias desenvolvidas pelo Conaci. Os servidores terão à disposição novas ferramentas para auxiliar e qualificar ainda mais o trabalho de auditoria e controle interno da Ales”, comentou.

Além de parlamentos estaduais, o conselho conta com a adesão de diversas secretarias de controle interno de governos estaduais e municipais. No Espírito Santo, além da Ales, também são filiadas à entidade a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont-ES) e a Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Vila Velha.

Ações do conselho

Entre suas ações, o Conaci já se reuniu com missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para aprofundar o entendimento de temas relacionados à política fiscal. Consolidou também parcerias com o Banco Mundial, além de realização de seminários anticorrupção, entre eles um no Espírito Santo, com apoio do governo estadual.

Outras iniciativas realizadas pelo conselho se referem a encontros nacionais para debater controle interno, com a promoção de 12 eventos anuais pelo país. Também consta, entre suas atividades, elaboração de novo formato de orçamento articulado às ações de planejamento estratégico.