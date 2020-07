Joice diz que Nordeste grita por fim da Lava Jato “para painho” Bolsonaro

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputada Joice Hasselmann

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) escreveu em seu Twitter nesta quinta-feira (30) que “no Nordeste, o povo grita para o painho: ‘fim da Lava Jato, fim da Lava Jato!'”, em referência à visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao município de São Raimundo Nonato, no Piauí, nesta manhã.

A publicação de Joice acompanha um vídeo da chegada do presidente ao município. No vídeo, apoiadores de Bolsonaro gritam pelo fim da Lava Jato ao recebê-lo no aeroporto. Ao escrever “para o painho” ela se refere a Bolsonaro.

“Bolsonaro quer terminar o q Lula não conseguiu. Bolsonaro é hoje a personificação do movimento ANTI LAVA-JATO , pela impunidade de corruptos. Tragédia”, afirmou a deputada.

A chegada de Bolsonaro ao município, que fica no nordeste , causou aglomeração de apoiadores do presidente. Desde o começo da pandemia, ele tem gerado aglomerações em suas aparições públicas.

Joice era aliada de Bolsonaro até o final do ano passado, chegando até ser líder do governo no Congresso. Em dezembro, o presidente rompeu com PSL e acabou entrando em conflito com a deputada também.

Veja a publicação feita por Joice :