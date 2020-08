“Joguei tudo dele fora de casa”, diz Claudia Raia sobre separação de Frota

Divulgação Casais famosos esquecidos: Claudia Raia e Alexandre Frota





Apesar de ser uma mulher de temperamento forte, Claudia Raia só fiz um barraco na vida e foi justamente quando se separou de Alexandre Frota em 1989, após três anos de casados. “Ele pediu a separação, mas nunca saia de casa. Nunca na vida. Daí joguei tudo dele fora de casa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu morava lá e ele foi obrigado a sair”, contou a atriz que ainda lembrou de outro episódio também relacionado ao ex. “Soube que o Frota deu uma festa no apart-hotel que estava no dia que eu coloquei ele para fora. Me deu um ódio. Peguei meu carro, fui lá e quebrei o apart-hotel inteiro. Foi o único barraco que eu dei na vida”.

Durante conversa com Sabrina Sato, no quadro “Cada um do seu banheiro”, no canal do YouTube da apresentadora, a atriz revelou que não se acha bonita. “Eu fui uma criança feia, uma adolescente esquisitíssima e só o que me restava é o carisma. A atitude também. Eu não sou bonita e tenho que ganhar na lábia e no carisma. Sempre”, comenta.