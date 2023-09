Jogos na Rede: Sedu divulga boletim final da etapa de Vila Velha e Barra de São Francisco

Nessa segunda-feira (18), a Secretaria da Educação (Sedu) divulgou os boletins finais referente à etapa de Vila Velha e Barra de São Francisco da competição “Jogos na Rede”. Cerca de 1.400 alunos de 37 escolas competiram nas modalidades futsal, vôlei, basquete, handebol e xadrez, nas categorias feminino e masculino.

Nesta 14ª edição, o programa obteve a adesão de 225 unidades escolares e a expectativa é de que haja mais de 12 mil estudantes envolvidos em todas as regionais do Estado.

“As escolas anfitriãs receberam os ‘Jogos na Rede’ de braços abertos. Tivemos jogos muito equilibrados durante a semana e isso mostra o bom trabalho desenvolvido pelos professores de Educação Física nas escolas”, disse Guilherme Gomes, que faz parte da Coordenação Central dos Jogos na Rede da Sedu.

As finais entre os campeões de cada polo serão realizadas de 08 a 14 de dezembro, no Sesc de Guarapari. Os jogos escolares na Rede Pública Estadual têm como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas do Ensino Médio a prática de jogos e atividades esportivas e culturais, numa perspectiva da cultura corporal do movimento, visando à formação para a cidadania e tendo em vista a necessidade de ampliar e sistematizar os conhecimentos sobre os esportes para além dos aspectos técnicos e táticos.

Confira as listas dos classificados:

Vila Velha

Barra de São Francisco

