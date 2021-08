Jogos grátis! Veja a lista de games liberados por tempo limitado

Unsplash/SCREEN POST Jogos mobile estão de graça

Diversos jogos estão de graça ou em promoção na Google Play Store, loja oficial de aplicativos do Android, nesta quarta-feira (4). Há opções para todos os gostos, mas as ofertas são por tempo limitado.

A gratuidade e os preços mais baixos podem acabar a qualquer momento, já que cada game tem um prazo diferente. Por isso, é importante checar se o desconto ainda está valendo no momento do download.

Para isso, clique no link do jogo (lista abaixo) e confira se o valor está riscado para outro mais baixo ou para a gratuidade – com a palavra “instalar”. No caso dos games gratuitos, eles ficam de graça para sempre depois de baixados.

Jogos de graça

Jogos em promoção