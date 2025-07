Jogos Estaduais da Pessoa Idosa 2025 começam na próxima segunda-feira (28)

Na próxima segunda-feira (28), terá início a edição 2025 dos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (Jepi), que acontecerão no Sesc de Guarapari. Ao todo, 554 competidores com mais de 60 anos estarão na disputa, representando 22 municípios do Espírito Santo.

A cerimônia de abertura será às 19h. A competição seguirá até o dia 1º de agosto. Confira as tabelas e a programação completa aqui.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os Jepi têm como objetivo incentivar a prática de atividades físicas na terceira idade, além de fomentar o intercâmbio sociocultural entre os participantes, com esportes adaptados a diferentes habilidades.

Neste ano, as disputas serão nas modalidades de bocha, dominó (duplas mistas), coreografia (mista), dança de salão (em casal) e vôlei adaptado (masculino e feminino).

Já os municípios participantes são os seguintes: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Castelo, Conceição do Castelo, Guaçuí, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

A edição 2024 marcou o retorno da realização da competição, após um período de dez anos. No ano passado, também no Sesc de Guarapari, participaram 550 competidores de 20 municípios do Estado. Na pontuação geral, somando todas as modalidades, Castelo foi o campeão. Completando o pódio, Vitória e São Mateus conquistaram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES