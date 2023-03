Jogos do fim de semana no Kleber Andrade vão ter ônibus de reserva nos terminais

Os torcedores que forem acompanhar os confrontos de Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas pelo Campeonato Mineiro, no próximo sábado (04), às 16h30, e Resende e Botafogo pelo Campeonato Carioca, no domingo (05), às 16 horas, ambos no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vão contar com uma programação especial de ônibus do Sistema Transcol. Serão 18 carros extras nos terminais para garantir o transporte do público para as partidas.

Na saída dos dois jogos, a partir das 18 horas, os veículos de reserva nas proximidades do Estádio Kleber Andrade serão acionados por agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), de acordo com a demanda.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização dos jogos, na área do evento e nos terminais de integração.

As linhas que passam pelo Estádio Estadual Kleber Andrade, aos sábados:

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via Beira

Mar

535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi

591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262

700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande

706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular

729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular

As linhas que passam pelo Estádio Estadual Kleber Andrade, aos domingos:

561 – T. Jacaraípe / T. Campo Grande via Dante Michelini / BR 262

562 – T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Reta da Penha / Expedito Garcia

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via

Beira-Mar

535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi

591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262

700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande

706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular

729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular

