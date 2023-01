Jogos de Verão de Guriri começam neste sábado (21)

Começa neste sábado (21) a edição 2023 dos Jogos de Verão de Guriri, com realização da Prefeitura de São Mateus, através da Secretaria Municipal de Esportes, com o apoio da Suzano Celulose e outros parceiros da iniciativa privada.

Para a realização do evento, a Arena está sendo montada na praia, próximo à Capelinha, e vai funcionar das 7h às 18h. Além da programação esportiva, haverá um palco para shows e apresentações de Fit Dance, além de serviços diversos, como a Tenda Faz Bem e o Espaço Comunidade.

As programações esportivas começam a partir das 7h. No sábado haverá Jogos Recreativos, Aeróbica, Clínica de Beach Tênis e Futevôlei. No domingo acontece a final dos torneios.