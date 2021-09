Jogos de graça: veja os games liberados para PS4 e PS5 nesta terça-feira

Unsplash/Teddy Guerrier Jogos para PlayStation estão de graça

A Sony libera três jogos de graça todos os meses para PlayStation 4 e PlayStation 5, e os escolhidos de setembro estão disponíveis a partir desta terça-feira (7).

Membros da PlayStation Plus já podem resgatar “Predator: Hunting Grounds”, “Overcooked: All You Can Eat!” e “Hitman 2” sem pagar nada. Os games ficam de graça na plataforma até o dia 4 de outubro. A seguir, conheça os detalhes de cada jogo.

Jogos de graça para PlayStation

Overcooked: All You Can Eat! | PS5: Conheça tudo que o Onion Kingdom tem para oferecer, Overcooked! 1 & 2 com gráficos 4k e ainda mais conteúdo para deixar você com fome. Completamente remasterizado do zero e no ponto. Aproveite 200+ fases (12 novas) e 80+ chefs (2 novos), tudo a 60 fps. Os jogadores podem aproveitar os modos campanha, sobrevivência e versus, e o novo modo All You Can Eat – Assist! O jogo deixa vários jogadores participarem no frenesi culinário, com UI de tamanho ajustável, texto acessível para dislexia e opções para daltonismo disponíveis. É a melhor versão da experiência Overcooked!.

Predator: Hunting Grounds | PS4: Cace ou seja caçado neste game de tiro multiplayer assimétrico que coloca humanos contra o Predador. Como parte de um Esquadrão de Elite de quatro pessoas, complete missões difíceis antes que o Predador o encontre. Ou, seja o Predador e cace sua presa usando armas alienígenas mortais – como o Plasma Caster montado no seu ombro, o Combistick e mais – para rastrear sua presa. Descubra classes e estilos de jogo diferentes para ambos os lados.

Hitman 2 | PS4:  Viaje pelo mundo e rastreie seus alvos em locais exóticos, de ruas ensolaradas até selvas perigosas. Nenhum lugar está a salvo do assassino mais criativo do mundo, o Agente 47. Prepare-se para o melhor thriller de espionagem, onde a sua missão é eliminar o elusivo Shadow Client e desfazer sua milícia, mas quando 47 descobre a verdadeira identidade de seu alvo, e a verdade sobre seu passado, tudo muda. Hitman 2 introduz novas maneiras de jogar, novos modos de jogo e mais novidades como o modo Sniper Assassin, o primeiro modo co-op da franquia.