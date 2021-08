Jogos de graça! PlayStation libera três games em agosto; veja quais

Unsplash/Teddy Guerrier Jogos para PlayStation estão de graça

Os assinantes da PS Plus terão três títulos disponíveis tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5 em agosto. Os jogos do próximo mês são Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Todos os games estarão disponíveis a partir do dia 3 de agosto.

O único dos jogos que também tem sua versão para o PS5, mais recente console da Sony, é Hunter’s Arena: Legends’ O título foi para os assinantes anunciado durante o episódio de State of Play este mês. Ele coloca na tela um combate estilo battle royale PvP & PvE para até 30 jogadores.

Hunter’s Arena se passa em uma era antiga. A humanidade luta entre si e também contra uma legião de demônios que invadiram o mundo. O jogador precisa, então, encarar ameaças em duas frentes. Ao entrar em masmorras arriscadas, há grandes recompensas para encontrar os inimigos demoníacos.

Os desafios são perigosos, mas necessários para a sobrevivência no jogo, pois os itens recebidos são poderosos e há ainda pontos de experiência. Com maior poder, o jogador tem mais vantagens no campo de batalha ao enfrentar os outros caçadores. O game também funciona em PS4.

Já Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville é apenas para o penúltimo console. O jogo da franquia desenvolvida pela EA Games tem mais tensão entre os rivais e vai além de Neighborville para regiões novas e livres, fora do domínio da cidade.

O jogador pode escolher entre uma das 20 classes customizáveis dos personagens e aperfeiçoar o estilo de jogo para conquistar novas recompensas a cada vitória. O game também oferece uma opção de partidas co-op online ou locais, em PvE, contra outras pessoas online ou em Battle Arena.

Por último e também para o PS4, Tenis World Tour 2. Neste, é possível criar o próprio jogador ou jogar com os melhores do mundo ao tentar dominar o ranking mundial da modalidade. Há um modo competitivo, chamado Ranked. No modo Career, o jogador gerencia a temporada, funcionários e patrocinadores. É possível enfrentar amigos no modo local ou online, em disputas simples ou de duplas.

Os jogos de agosto ficam disponíveis para os assinantes PS Plus até o dia 6 de setembro. Vale lembrar ainda que os títulos de julho são Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Eles podem ser obtidos até o dia 2 de agosto.