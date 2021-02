Jogos de graça! PlayStation libera quatro games em março; veja quais

Unsplash/Teddy Guerrier Veja os títulos de graça para março





Resumo Quatro jogos estão disponíveis de graça a partir de 2 de março.

Final Fantasy VII Remake, que acabou de ganhar novo DLC, está entre os títulos.

Os games de fevereiro também podem ser baixados.





Perceba a jogada da Sony : anuncia no “State of Play” um novo DLC para ‘ Final Fantasy VII Remake ’, e explica que quem tiver o jogo poderá fazer o upgrade para o PlayStation 5 gratuitamente. Só vai precisar comprar o capítulo extra depois. No dia seguinte, inclui o game entre os títulos gratuitos da PS Plus de março – mas essa versão não será compatível com o upgrade digital para PS5.

‘Final Fantasy VII Remake’, bem como ‘ Maquette ’, ‘ Remnant: From the Ashes ’ e ‘ Fairpoint ’ estarão disponíveis para download para os assinantes da PlayStation Plus no próximo mês. Os games entram na próxima terça-feira (2), então ainda dá tempo de garantir os brindes de fevereiro , ‘Control: Ultimate Edition’ e ‘Concrete Genie’.

Final Fantasy VII Remake (PS4)

A reimaginação moderna da Square Enix do seu RPG icônico possui personagens inesquecíveis, uma história incrível e batalhas épicas. Volte para a cidade de Midgar como Cloud Strife, o ex-membro da unidade de elite Shinra: SOLDIER, e agora um mercenário, que ajuda o grupo de resistência Avalanche. Inicialmente apenas orquestrando ataques contra Shinra para lutar contra suas maquinações que ameaçam o planeta, Cloud e seus amigos não têm ideia das consequências épicas que os aguardam.

A história do primeiro jogo completo do projeto Final Fantasy VII Remake cobre até a fuga de Midgar do grupo, e reconta os eventos de Midgar com muito mais detalhes do que no clássico original.

Remnant: From the Ashes (PS4)

Neste jogo de tiro e sobrevivência em terceira pessoa, você joga como um dos últimos seres humanos restantes, tentando retomar um mundo dominado por invasores monstruosos interdimensionais. Aventure-se sozinho ou com até dois outros sobreviventes pelos mundos gerados dinamicamente, procurando por itens e melhorando seu equipamento para aumentar as suas chances de sobreviver, enquanto enfrenta mais de 100 tipos de inimigos e chefes mortais.

Maquette (PS5)

Tudo que é pequeno é gigante ao mesmo tempo, neste jogo de puzzle intrigante, inspirado na obra de Escher. Estreando no PlayStation 5 como parte dos jogos PlayStation Plus de março, Maquette coloca você no centro de um mundo onde as regras são bem diferentes das nossas. As soluções dos puzzles pedem que você torça o mundo de maneira recursiva — manipulando o ambiente de um diorama, você vê as mudanças refletidas no mundo de tamanho real à sua volta. Se algum puzzle te derrotar, você pode usar o Game Help do PS5 para dicas de como resolver os puzzles mais difíceis de Maquette.

Farpoint (PS VR)

Domine um arsenal para se manter vivo em um mundo alienígena hostil, neste game de tiro de movimentação livre para PS VR. Otimizado para o controle de mira PlayStation VR e totalmente jogável com um controle sem fio DUALSHOCK 4, procure sua estação espacial perdida sozinho ou com um amigo no modo cooperativo online. Troque as ameaças alienígenas por testes de suas habilidades nos modos Versus.