Jogo entre Vasco e Volta Redonda vai contar com ônibus de reserva nos terminais

Os torcedores cruzmaltinos que forem assistir ao duelo entre Vasco da Gama e Volta Redonda, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, na próxima segunda-feira (30), às 20 horas, vão contar com uma programação especial de ônibus do Sistema Transcol, que terá 20 carros extras nos terminais para garantir o transporte do público da partida. Por se tratar de dia útil, toda a frota estará rodando.

Já na saída do jogo, a partir das 21h45, haverá veículos de reserva nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), de acordo com a demanda.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

As linhas que passam pelo Estádio Estadual Kleber Andrade:

509 – T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha

515 – T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar

524 – T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia

531 – T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe

535 – T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi

536 – T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe – Expresso

591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262

700 – T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande

729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular

731 – T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança

742 – T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América

748 – São Geraldo / T. Jardim América

753 – Roda D’Água / T. Itacibá via BR-262

781 – T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262

783 – Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande

784 – Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa

785 – Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia

792 – Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Ceturb-ES

Mônica Luz

(27) 3232-4510 / 99849-6178

[email protected]

Fonte: Governo ES