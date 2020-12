Jogo do Operário com Sampaio Corrêa muda de horário na tabela da competição

A tabela do Campeonato Brasileiro da Série B foi alterada em três jogos. No próximo domingo, 6 de dezembro, Figueirense/SC x Náutico/PE saiu do horário de 16h e agora será as 18h15. No dia 8 de dezembro (terça-feira), Juventude/RS x Oeste/SP foi remarcado para as 16h. Por fim, Operário/PR x Sampaio Corrêa/MA agora será as 16h, no dia 11 de dezembro (sexta-feira). Todas as mudanças foram feita por solicitação do Grupo Globo (SporTV) para ajuste na grade de programação da emissora.

Confira abaixo as mudanças:

Figueirense/SC x Náutico/PE

De: 16h

Para: 18h15

Data: 06/12, domingo (mantida)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis/SC (mantido)

Solicitante: Grupo Globo (SporTV)

Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora.

Juventude/RS x Oeste/SP

De: 16h30

Para: 16h

Data: 08/12, terça-feira (mantida)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS (mantido)

Solicitante: Grupo Globo (SporTV)

Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora.

Operário/PR x Sampaio Corrêa/MA

De: 16h30

Para: 16h

Data: 11/12, sexta-feira (mantida)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa/PR (mantido)

Solicitante: Grupo Globo (SporTV)

Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora.