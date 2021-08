Jogar videogame por duas horas queima tantas calorias quanto mil abdominais

Unsplash/Teddy Guerrier Jogar videogame queima calorias

Jogar videogame por duas horas tem o mesmo gasto calórico que fazer mil abdominais seguidos, conclui um estudo realizado pelo Stakester, aplicativo internacional que dá prêmios para gamers.

Para o estudo, pesquisadores usaram dispositivos inteligentes para medir o gasto calórico de 50 voluntários que jogaram FIFA e Call of Duty: Warzone por duas horas. Em outro momento, foi medido o gasto calórico enquanto as mesmas pessoas faziam séries de abdominais.

De acordo com os pesquisadores, os voluntários do sexo masculino queimaram, em média, 210 calorias por hora jogando. Já as mulheres gastaram cerca de 236 calorias. Em duas horas, o gasto alcançado com os games foi o equivalente a uma série de mil abdominais.

“Todos nós sabemos que a competição aumenta nossa frequência cardíaca e a maioria de nós já experimentou o ‘suor do jogo’, que acontece quando você está procurando um gol no último minuto na FIFA ou em uma situação difícil na Warzone”, disse Tom Fairey, CEO e fundador da Stakester, ao Daily Mail. Ele afirma, ainda, que esperava comprovar que havia o gasto calórico, mas ficou surpreso com a quantidade de calorias queimadas.