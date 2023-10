Jogadores da Seleção Brasileira chegam a Cuiabá

Vinte e um jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira nesta segunda-feira (9), em Cuiabá (MT), para a terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Na terça que vem faz o clássico contra o Uruguai, em Montevidéu.

Os jogadores que já chegaram foram: Alisson, Bremer, Bruno Guimarães, Carlos Augusto, Danilo, David Neres, Ederson, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Richarlison, Yan Couto, Guilherme Arana, André, Casemiro, Gerson, Lucas Perri, Nino, Raphael Veiga, Rodrygo e ViniJr.

Casemiro. Chegada de atletas Seleção Brasileira em Cuiabá. Eliminatórias 2026

Créditos: Vitor Silva/CBF

“Acho que a adaptação continua,principalmente com o técnico Fernando Diniz. Quanto mais jogos tivermos com otreinador e com o grupo, melhor. Issoé muito importante, nos adaptarmos maisrápido à forma do treinador jogar. Mas oprazer de estar aqui, a felicidade, acho queé o mais importante.”, disse Casemiro.

Guilherme Arana. Chegada de atletas à Seleção Brasileira em Cuiabá. Eliminatórias 2026

Créditos: Vitor Silva/CBF

Guilherme Arana volta a vestir a amarelinha após mais de um ano. Ele era cotado para disputar a Copa do Mundo do Catar, mas sofreu grave lesão no joelho, em setembro de 2022. Na chegada à concentração, o lateral-esquerdo comemorou o retorno a Seleção Brasileira.

” É uma sensação única. Felicidade imensa.Não só a minha, como da minha família também. A minha esposa foi me deixar noaeroporto muito feliz. Então, é uma sensação de felicidade depois de tudo que eu passei. Feliz de estar aqui. Espero aproveitar a oportunidade”, comemorou Arana.

Os comandados de Fernando Diniz realizam um treinamento físico na academia, durante a tarde desta segunda. O Brasil enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, na próxima quinta-feira (12), às 21h30.

O grupo ficará completo somente na terça-feira (10). Neymar e Marquinhos são os atletas que ainda não chegaram. O atacante é aguardado na noite desta segunda (9), enquanto o zagueiro chegará na manhã do dia seguinte.

Fonte: Esportes