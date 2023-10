Jogador é preso na PB por suspeita de ser mandante de homicídio no ES

Identificado como Kel Baiano, de 29 anos, o suspeito estava foragido após um mandado de prisão ser expedido pela Justiça. No Estado, ele já jogou no Real Noroeste

Um jogador de futebol identificado como Kel Baiano, de 29 anos, foi preso na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, na noite da última quarta-feira (18). Para o g1 Paraíba, a polícia afirmou que ele é o suspeito de ser o mandante da morte e Manuel Alves Ribeiro, pai do secretário de Obras da cidade de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no município, no dia 29 de julho, e o jogador estava foragido após mandado de prisão ser expedido pela Justiça. As informações são de A Gazeta.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e cumprido pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). Ainda de acordo com o g1, a Polícia Civil capixaba pediu ajuda à corporação paraibana para prender o jogador.

Um vídeo foi divulgado pela Draco através das redes sociais, no momento da prisão do jogador, que aparece algemado e sendo conduzido por policiais (veja as imagens abaixo). Kel Baiano já estava contratado para jogar no futebol do Rio Grande do Norte, também segundo a polícia.

Conforme destacou o g1, Kel Baiano foi encaminhado para a carceragem da Central de Polícia em Patos, onde ficará à disposição da Justiça. Outros detalhes não foram repassados.

O crime

Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento onde ocorria uma festa. De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar no dia do crime, o local contava com segurança privada, mas os suspeitos tiveram acesso ao ambiente por uma área de mata e se evadiram logo após os tiros.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas foi a óbito antes de dar entrada no Hospital. A morte gerou grande comoção no município, pois além da vítima ser uma pessoa bastante querida em São Domingos do Norte e região, é pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte.