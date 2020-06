Jogador do Cruzeiro passa bem após acidente de carro

O volante Henrique, do Cruzeiro, passa bem após acidente automobilístico sofrido na noite de sexta-feira (26). Em tuí publicado neste (27), o clube mineiro publicou informa que o jogador passou por exames e não apresenta qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica. Entretanto, por precaução, o atleta ficará internado por um ou dois dias no Hospital Mater Dei.

O carro de Henrique caiu de um penhasco na noite , em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O local chamado de Mirante do Jatobá é de difícil acesso e tem altura aproximada de 200 metros.

O jogador, de 35 anos, estava sozinho no automóvel e foi atendido por bombeiros. Os primeiros atendimentos médicos foram realizados no hospital público João XXIII. Em seguida, ele foi removido o Mater Dei, um hospital particular.

Henrique estava emprestado ao Fluminense e foi anunciado, nesta última semana, como reforço da equipe celeste para a temporada.