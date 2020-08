Joe Biden será oficializado como candidato à presidência dos EUA; veja perfil

Reprodução/Facebook Biden, que foi um dos senadores mais jovens dos Estados Unidos, será o candidato do Partido Democrata nas eleições americanas.

Sem nenhum concorrente, Joe Biden deverá ser confirmado como candidato do Partido Democrata na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020. O anúncio deverá acontecer na convenção do partido, que acontecerá essa semana e confirmará que a senadora Kamala Harris será sua companheira de chapa. Conheça um pouco mais sobre a vida e a candidatura de Biden:





Candidatura

Apesar de ter sido escolhido candidado do Partido Democrata, a candidatura de Biden começou de forma complicada. Nas primeiras três rodadas, ele conseguiu apenas um segundo lugar, mas distante do primeiro.

A virada começou na Carolina do Sul, onde ele ficou em primeiro com larga vantagem para seus concorrentes. Depois da primária, o número de pré-candidatos começou a diminuir – a própria Kamala Harris desistiu da candidatura – até que sobrassem apenas Biden e Bernie Sanders. O último, desistiu e declarou apoio a Biden.

Vida Política

Biden tinha apenas 29 anos quando foi eleito para o senado pela primeira vez, vencendo as eleições em Delaware em 1972 e se tornando um dos senadores mais jovens dos Estados Unidos. Ele só deixou o senado em 2017, quando Donald Trump foi eleito. Vale lembrar que o vice-presidente também é presidente do Senado nos EUA.

O atual candidato se tornou vice-presidente de Barack Obama em 2008. Na ocasião, Obama procurava um companheiro de chapa com experiência e com tradição no partido e encontrou em Biden a solução. Os conhecimentos de Joe sobre política externa também foram levados em conta pelo candidato. Relatos das mídias americanas dizem que os dois se aproximaram durante os mandatos de Obama e que viraram amigos.

Reprodução/Facebook Biden foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2016.

Em sua atuação como vice-presidente, Biden foi crucial para o governo em dois momentos. O primeiro em 2009, quando auxiliou na aprovação do estímulo fiscal através da injeção de dinheiro na economia. O segundo aconteceu em 2013, quando Biden negociou com parlamentares republicanos para que uma lei que permitisse o endividamento fosse aprovada.

Biden chegou a ser pré-candidato em outros momentos. A primeira vez foi no final dos anos 1980, quando ele desistiu depois que foi descoberto que ele plagiou um discurso de um político inglês. A segunda candidatura foi em 2008, quando desistiu em virtude de resultados ruins, se unindo a Obama.

Vida pessoal

Pouco antes de assumir o cargo como senador em 1972, a esposa de Biden se envolveu em um acidente de carro e morreu. Os filhos dele também estavam no veículo e a filha mais nova, de 18 meses, não resistiu. Ele tomou posse no quarto do hospital em que seu filho estava internado.

Nos anos seguintes, ele ganhou o apelido Amtrak Joe, por viajar de trem todos os dias entre Washington DC e Delaware. Ele fazia isso para ficar com os filhos durante a noite. No fim dos anos 1980, depois de desistir das primárias do Partido Democrata, Biden descobriu dois aneurismas cerebrais severos e teve que ser operado para tratar a doença.

Já no fim do governo de Obama, quando Biden cogitava se candidatar para a presidência. Entretanto, a morte de seu filho, Beau Biden, em 2015, afetou o então vice-presidente. Segundo o jornal “Financial Times”, ele chorava quando se lembrava do filho.