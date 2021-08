Joe Biden diz que bombardeio ao Estado Islâmico “não será o último”

Adam Schultz/Casa Branca Joe Biden, presidente dos EUA

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou neste sábado (28) que é “muito provável” que haja um novo ataque ao aeroporto de Cabul “nas próximas 24 a 36 horas”.

Além disso, ele acrescentou que o bombardeio norte-americano que matou dois intergantes do Estados Islâmico “não será o último”. “A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto continua alta”, escreveu Biden em um comunicado.

“Eu disse que iríamos atrás do grupo responsável pelo ataque às nossas tropas e civis inocentes em Cabul, e foi isso o que fizemos. Continuaremos a caçar qualquer pessoa envolvida naquele ataque hediondo e fazê-la pagar. Sempre que alguém tentar prejudicar os Estados Unidos ou atacar nossas tropas, responderemos. Isso nunca ficará em dúvida”, escreveu o presidente.