Joby sai na frente com promessa de fabricar táxis aéreos

Divulgação Joby Aviation vai construir e operar uma frota comercial de táxis aéreos até 2024

A Joby Aviation anunciou recentemente planos de construir e operar uma frota comercial de táxis aéreos até 2024, cujo projeto já teve início. Inicialmente a empresa quer chamar a atenção dos investidores públicos e parece que vem dando resultados. As ações subiram mais de 12% durante a primeira hora de negociação.

Fundada em 2009, a Joby já fez parcerias com empresas como a Uber Technologies Inc. e Toyota Motor Corp . por meio da construção de um novo tipo de drone de passageiros o que, segundo a empresa, levantou mais de US$ 700 milhões em capital privado, algo em torno de R$ 2,6 bilhões

A Joby é o maior investidor entre um grupo de iniciantes, que também inclui Volocopter GmbH e Beta Technologies Inc. Eles estão indo contra Airbus SE, Boeing Co. e Lockheed Martin Corp. buscando alavancar avanços em tecnologia de bateria para criar um ambiente mais amigável de transporte urbano, livre de tráfego terrestre. Para isso, eles precisam produzir as máquinas em massa, superar os obstáculos regulatórios e fazer o modelo de negócios funcionar.

Divulgação Joby Aviation já levantou mais de US$ 700 milhões em capital privado, algo em torno de R$ 2,6 bilhões para projeto de construção de táxis aéreos.

JoeBen Bevirt, o fundador e CEO da Joby , expressou seu otimismo característico em uma entrevista em vídeo de sua casa perto da sede de Joby em Santa Cruz, Califórnia, montanhas cercadas por sequoias. “Estamos nos sentindo muito bem com o progresso”, disse ele. “Ser capaz de construir uma aeronave limpa, com emissão zero e silenciosa é realmente um sonho que se tornou realidade e é algo de que posso continuar a me orgulhar.”

A Joby planeja ainda desenvolver um serviço de táxi por meio de parcerias. O Uber , que é um grande investidor e parceiro após vender sua própria unidade de carro voador para Joby no ano passado, disse que oferecerá serviço aéreo de Joby para seus clientes e fornecerá transporte terrestre para os locais de partida e chegada de Joby. Eles planejam começar nas cidades dos EUA, incluindo Los Angeles, Miami, Nova York e São Francisco.